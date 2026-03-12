Guadalajara plantará unos 140 árboles y 27.000 flores esta primavera dentro del plan de renaturalización

El concejal de Medio Ambiente y Parques y Jardines, José Luis Alguacil, durante una comparecencia en la Cuesta de San Miguel. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha iniciado la campaña de plantación de primavera dentro de su plan de renaturalización urbana, una actuación que contempla la plantación de cerca de 140 nuevos árboles en más de una treintena de calles y parques de la ciudad, además de la colocación de 27.000 flores de temporada y más de 5.000 unidades de arbustiva.

Así lo ha señalado este jueves el concejal de Medio Ambiente y Parques y Jardines, José Luis Alguacil, durante una comparecencia en la Cuesta de San Miguel, donde ha explicado que esta actuación forma parte del compromiso municipal de reponer todos los alcorques vacíos existentes en la ciudad.

Según ha detallado, durante los tres años de legislatura el Consistorio ha plantado ya más de 510 árboles y prevé alcanzar los 610 ejemplares al término del presente año, acercándose así al objetivo fijado en el Plan Director del Arbolado, que situaba entre 700 y 750 los alcorques vacíos detectados en Guadalajara.

En el marco de la campaña actual, se plantarán cerca de 140 árboles, de los cuales 100 serán ejecutados por la empresa concesionaria del servicio de parques y jardines y otros 40 por las brigadas municipales.

Las plantaciones se están realizando en más de 30 calles y espacios verdes de la ciudad, entre los que ha citado el bulevar de las Sirenas, Alto Tajo, San Roque, la Cuesta de San Miguel, Ricardo Velázquez Bosco, Huerta del Carmen o la plaza Mártires Carmelitas, una de las zonas donde existía mayor necesidad de reposición de arbolado.

Alguacil ha explicado además que se está apostando por una mayor diversidad de especies, con ejemplares como arces, jaboneros, tilos o cedros, con el objetivo de aumentar la biodiversidad urbana y prevenir posibles plagas o enfermedades que puedan afectar al arbolado.

La campaña incluye también la plantación de 27.000 flores de primavera distribuidas por la ciudad --una cifra que forma parte de las 54.000 unidades que se colocan anualmente entre invierno y primavera-- y la incorporación de más de 5.000 arbustos en distintos espacios públicos.

Asimismo, el concejal ha recordado que estas actuaciones se integran en el plan de renaturalización del casco histórico anunciado hace tres meses. Las próximas actuaciones se centrarán en la plaza Moreno y en la instalación de macetas y jardineras en el eje formado por la calle Mayor, la plaza Mayor y Santo Domingo.

EL ÁRBOL CAÍDO EN LA PLAZA DE ESPAÑA NO SE REPONDRÁ DE MOMENTO

El Ayuntamiento de Guadalajara no plantará de momento un nuevo árbol en la Plaza de España tras la reciente caída de un ejemplar centenario, ya que la reposición se realizará dentro del proyecto de remodelación integral previsto para este espacio.

Así lo ha señalado también el concejal de Medio Ambiente y Parques y Jardines, José Luis Alguacil, durante una comparecencia este jueves a preguntas de los periodistas, en la que ha explicado que la plaza será objeto de una intervención financiada con fondos europeos.

Según ha indicado, el nuevo arbolado se incorporará directamente en el diseño de ese proyecto de renovación urbana, por lo que el Consistorio ha optado por no realizar una plantación provisional que podría verse afectada por las futuras obras. En este sentido, Alguacil ha señalado que la remodelación afectará al conjunto del espacio y que la reposición del arbolado se abordará de forma definitiva cuando se ejecute la actuación prevista.

PÉRDIDA DE PINOS HISTÓRICOS POR EDAD Y HONGOS

El Ayuntamiento de Guadalajara ha confirmado la desaparición en los últimos años de cinco o seis árboles incluidos en el catálogo de ejemplares históricos de la ciudad, en su mayoría pinos carrascos situados en zonas como la plaza del Asilo, el parque del Jardinillo o el entorno del Infantado.

Así lo ha confirmado el propio edil, reconociendo que muchos de estos árboles se encontraban cerca del final de su vida, que en el caso de este tipo de pinos ronda aproximadamente el siglo.

Además, ha apuntado que a esta circunstancia se suman problemas fitosanitarios, especialmente la aparición de hongos que han afectado a algunos de los ejemplares, lo que ha obligado al Ayuntamiento a aplicar tratamientos para intentar prolongar su conservación.

No obstante, según ha indicado el edil, en algunos casos estos tratamientos no han logrado evitar su pérdida y en otros han sido factores meteorológicos los que han provocado su caída, como ocurrió con el ejemplar de la Plaza de España.