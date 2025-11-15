Guadalajara reconoce a Jaime Irueste, Iván Romero y Marcos Serrano, internacionales en Salvamento y Socorrismo

El Ayuntamiento de Guadalajara reconoce a Jaime Irueste, Iván Romero y Marcos Serrano, deportistas internacionales en salvamento y socorrismo. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha celebrado este sábado un acto de reconocimiento a Jaime Irueste, Iván Romero y Marcos Serrano, deportistas alcarreños que han cosechado éxitos internacionales en la disciplina de salvamento y socorrismo, "situando el nombre de la ciudad en lo más alto del panorama deportivo".

En este homenaje, informa el Consistorio, también se ha rendido homenaje a Manuel Real Izquierdo, árbitro internacional de salvamento y natación, y nadador olímpico en Tokio 2020, cuya trayectoria incluye participaciones en campeonatos mundiales y europeos en ambas disciplinas.

La alcaldesa, Ana Guarinos López, acompañada por el concejal de Deportes y Juventud, Armengol Engonga García, y el presidente de la Federación española de Salvamento y Socorrismo, Samuel Gómez Mayor, ha presidido el acto en la piscina del complejo de la Fuente de la Niña, en el marco del VI Campeonato de España de Distancias Cortas Open y VI Spanish Short Course Championship, que abre la temporada nacional de salvamento y socorrismo con la participación de 402 deportistas de 46 clubes y 13 comunidades autónomas.

Durante el acto, la alcaldesa ha hecho entrega de una placa y del cartel conmemorativo de cada deportista que se incorporará al 'Muro de la Fama' de la instalación, "como símbolo del orgullo y apoyo institucional al deporte local", contando también con la presencia del presidente de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla-La Mancha es Alfredo Viejo García.

Los deportistas homenajeados son Jaime Irueste Rojo, campeón del mundo y récord mundial junior en 100 metros arrastre de maniquí con aletas (Gold Coast, Australia, 2024), y doble campeón de Europa junior en 100 metros aletas y 100 metros socorrista (Szczecin, Polonia, 2025).

También se ha reconocido a Iván Romero Fernández, medalla de bronce en los World Games Series en 100 metros rescate con aletas (Chengdu, China, 2025), y campeón de Europa junior en 100 metros rescate con aletas (Castellón, España, 2021).

El otro homenajeado ha sido Marcos Serrano Garrido, doble medalla de bronce europeo junior en 50 m remolque de maniquí y 100 metros combinada (Szczecin, Polonia, 2025) y subcampeón de España junior en natación, 50 metros libres (Palma de Mallorca, 2024).

El acto ha contado con la intervención de Samuel Gómez Mayor, en representación del Club Alcarreño de Salvamento, quien ha agradecido al Ayuntamiento su apoyo constante a la práctica del salvamento y socorrismo en Guadalajara y su colaboración en la organización de competiciones.

Tras el homenaje, los deportistas han colocado sus carteles en el 'Muro de la Fama' de la piscina, bajo la atenta mirada y el aplauso de otros muchos nadadores, perpetuando su legado deportivo y reforzando el compromiso de Guadalajara con el deporte y sus valores.