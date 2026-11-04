Guadalajara reivindica el espárrago verde como cultivo de futuro pese al reto de la falta de mano de obra

I Jornada del Espárrago Verde de Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara ha reivindicado este miércoles el potencial del espárrago verde como cultivo de futuro para el sector agrícola, por su capacidad para generar actividad económica, empleo y contribuir a fijar población en el medio rural, aunque el sector ha advertido de que la falta de mano de obra constituye uno de sus principales problemas.

Así se ha puesto de manifiesto durante la celebración de la I Jornada del Espárrago Verde de Guadalajara, que ha reunido a agricultores y representantes institucionales y del sector en el Guadalajara Conference Center by Meliá.

La provincia concentra el 80% de la superficie dedicada al cultivo del espárrago verde en Castilla-La Mancha y cuenta con 44 municipios incluidos en la delimitación geográfica de la Indicación Geográfica Protegida (IGP), obtenida en 2024.

Un reconocimiento que el sector considera una herramienta fundamental para diferenciar la calidad del producto, mejorar su posicionamiento comercial y reforzar su competitividad.

El presidente de la Asociación del Espárrago de Guadalajara, José Luis Gutiérrez, ha señalado que el objetivo de estas jornadas es dar mayor visibilidad a un cultivo que tiene una importante presencia en la provincia, analizar su situación actual y abordar las dificultades a las que se enfrenta.

Entre ellas, ha destacado especialmente la falta de mano de obra, uno de los principales hándicaps para mantener y desarrollar la actividad.

Gutiérrez ha defendido la contratación en origen como una de las vías para garantizar los trabajadores necesarios durante las campañas de recolección y favorecer, además, que quienes llegan a trabajar en el campo puedan asentarse junto a sus familias en los municipios.

En este sentido, ha apuntado que esta actividad está contribuyendo a incrementar la población de algunas localidades pequeñas, hasta el punto de duplicar los habitantes de municipios que partían de apenas un centenar.

Asimismo, ha puesto el acento en la calidad del espárrago verde de Guadalajara, favorecida por las condiciones climatológicas de la provincia, y en la necesidad de que los agricultores puedan trasladar al precio de venta el incremento de los costes de producción.

El presidente de la asociación ha defendido que los agricultores deben obtener un margen de rentabilidad que permita mantener la viabilidad de sus explotaciones.

Por su parte, el presidente de la Interprofesional del Espárrago Verde de España, Antonio Zamora, ha trasladado un mensaje de confianza en las posibilidades de este cultivo y ha defendido que representa una oportunidad "de futuro" tanto para la agricultura como para los agricultores y los territorios rurales.

Zamora ha recordado que la organización representa el 85% de la superficie nacional dedicada al espárrago verde y el 87% del volumen de producción, y ha destacado la importancia de jornadas como esta para trasladar al sector información sobre la rentabilidad y viabilidad del cultivo.

De su lado, el delegado provincial de Agricultura, Santos López Tabernero, ha agradecido la puesta en marcha de la asociación y el trabajo que está desarrollando para impulsar el sector.

Ha definido el espárrago verde como un cultivo de carácter social y ha reiterado el compromiso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de seguir apoyando su desarrollo para que Guadalajara se consolide como un referente en esta producción.

En la misma línea, el diputado provincial de Agricultura, Héctor de Gregorio, ha incidido en la capacidad del cultivo para contribuir a fijar población en los municipios rurales.

Además, ha anunciado que la Diputación duplicará en los presupuestos de 2027 el convenio de colaboración destinado al espárrago verde, con el objetivo de equiparar su apoyo económico al que reciben las restantes figuras de calidad de la provincia.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha puesto en valor la importancia de la agricultura y del empleo que genera en la provincia, y ha considerado que en ocasiones no se reconoce suficientemente el potencial de los productos agroalimentarios del territorio.

También ha recordado el esfuerzo realizado por el sector para conseguir la IGP, concedida en 2024, y ha expresado su respaldo a los agricultores y a la promoción de un producto que ha calificado de extraordinaria calidad.

La jornada han incluido distintas ponencias centradas en el manejo agronómico del cultivo, la importancia de la IGP y las implicaciones de la Política Agraria Común (PAC), en un contexto de dificultades y cambios para el sector primario.