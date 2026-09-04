Guadalajara repartirá 2.000 pulseras para detectar drogas de sumisión química en Ferias

Presentación del dispositivo de seguridad para las fiestas de Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara repartirá durante las Ferias y Fiestas de la capital un total de 2.000 pulseras centinela destinadas a detectar la presencia de sustancias químicas en bebidas y prevenir posibles casos de sumisión química, una de las principales novedades del dispositivo de seguridad diseñado para las celebraciones, que movilizará a entre 250 y 300 efectivos de los distintos cuerpos y servicios implicados.

En una comparecencia ante los medios, el concejal de Mujer e Igualdad, Roberto Narro, ha explicado este viernes que las pulseras cuentan con sensores para detectar sustancias asociadas a la sumisión química.

Su funcionamiento consiste en depositar una gota de la bebida sobre la pulsera y comprobar si se produce un cambio de color que indique la presencia de alguna sustancia.

Las pulseras, que según ha señalado el edil son reutilizables hasta que se produce un resultado positivo o sufren algún daño, se repartirán en los puntos contra las agresiones sexuales y también estarán disponibles a través de la Policía Local. El Ayuntamiento ha previsto distribuir 2.000 unidades durante las fiestas.

La medida se integra en el dispositivo de prevención del área de Igualdad, que mantendrá puntos contra las agresiones sexuales bajo el lema 'Cero agresiones, 100% diversión'.

Estos espacios estarán ubicados en La Concordia, San Roque y Fuente de la Niña, además de instalarse puntos específicos coincidiendo con el concierto en la plaza de Santa María el día 7 con Panorama y con Guadarock. Su horario general será desde las 22.00 hasta las 2.00 horas, con flexibilidad en función de las necesidades.

PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN

Por su parte, el concejal de Seguridad, Chema Antón, también presente en la convocatoria, ha destacado que la prevención y la coordinación son los ejes del dispositivo, que este año deberá hacer frente además a la celebración de un quinto encierro, previsto para el miércoles 16 de septiembre.

Los encierros volverán a contar con un dispositivo de seguridad y sanitario específico y estarán cardioprotegidos, con la participación de la totalidad de la plantilla operativa de la Policía Local, refuerzos de Policía Nacional, sanitarios, Protección Civil y Cruz Roja a lo largo de los eventos.

Otra de las novedades se encuentra en el recorrido de los encierros, donde se han instalado doce nuevas puertas de paso peatonal para facilitar la entrada y salida del público. Además, se incorporan tres puertas antirretorno en puntos estratégicos del recorrido con el objetivo de facilitar una eventual evacuación.

MUY SIMILAR AL AÑO PASADO

La Policía Local desplegará un dispositivo especial desde el 11 hasta el 21 de septiembre y dividirá las zonas de mayor afluencia en cuatro áreas, con presencia policial permanente y refuerzos itinerantes: Fuente de la Niña, San Roque, La Concordia y plaza de España. Los cortes de tráfico se adaptarán a la afluencia de público y se mantendrán durante el tiempo necesario.

El intendente jefe de la Policía Local, Víctor Castellano, ha señalado que el dispositivo será "muy similar" al del pasado año, aunque con el esfuerzo añadido que supone cubrir un encierro más.

Los bomberos del Ayuntamiento estarán presentes también en más de 40 actividades mediante retenes de primera intervención y dispositivos de apoyo a la Policía Local. Además, mantendrán un retén permanente durante las jornadas de Feria en el punto de encuentro de Fuente de la Niña, sin dejar de prestar el servicio ordinario desde el parque.

El jefe del Cuerpo de Bomberos, Ignacio Jimeno, ha indicado que ya se están realizando labores preventivas de revisión de entornos y accesibilidad y que se ha preparado también un plan específico de emergencia y seguridad para el espectáculo pirotécnico del domingo 20 de septiembre.

Protección Civil, por su parte, colaborará con Policía Local y Bomberos y estará presente en prácticamente todos los actos de las fiestas, con puntos de encuentro en La Concordia y Fuente de la Niña.

El dispositivo contará además con Cruz Roja, especialmente en conciertos y acontecimientos multitudinarios, y con la colaboración de las policías locales de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz en tareas preventivas en origen durante los días de mayor afluencia.

Entre los medios sanitarios previstos figuran diez desfibriladores, que también estarán disponibles en la plaza de toros durante los festejos taurinos, además de un hospital de campaña.