Guadalajara reunirá a más de 2.000 participantes en la tercera edición de Deka Fit, con un 51% de mujeres

Rueda de prensa de presentación del Deka Fit en Guadalajara. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Multiusos de Guadalajara acogerá este fin de semana la tercera edición de Deka Fit, una competición de fitness que contará con 2.150 inscritos, según los datos facilitados durante su presentación, y que destaca por la participación femenina, que alcanza el 51%, y por su capacidad para atraer a deportistas de fuera de la ciudad.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara, Armengol Engonga, y el director del evento, Ángel Sanz, han presentado este miércoles la cita, que se desarrollará el sábado, de 8.00 a 21.00 horas aproximadamente, y el domingo, desde las 8.00 hasta las 14.00 o las 15.00 horas.

Según los datos de la organización, el 96% de los participantes procede de fuera de Guadalajara, mientras que el 4% es de la propia ciudad. Además, el 15% de los inscritos es de procedencia internacional, unas cifras que ponen de manifiesto la capacidad de convocatoria de la prueba y su repercusión potencial en sectores como la hostelería, el comercio y el turismo.

La competición alcanza su tercera edición en la capital alcarreña con un crecimiento sostenido desde su puesta en marcha en 2024. La organización prevé reunir entre 2000 y 2500 personas, incluidos cerca de 200 voluntarios, y señala que el evento ha alcanzado la capacidad máxima prevista para las instalaciones.

Deka Fit combina distintas pruebas físicas y permite la participación tanto de deportistas de alto rendimiento como de atletas amateur, con diferentes niveles de preparación. La organización destaca este carácter abierto de la competición, que busca acercar el fitness competitivo a un público amplio y ofrecer a los participantes la oportunidad de poner a prueba su condición física.

Uno de los principales atractivos de esta edición será el intento del atleta de resistencia Antonio Rubio, natural de Mérida, de completar doce horas consecutivas de prueba. El reto comenzará el sábado a las 8,15 horas y aspira a establecer una marca mundial en esta modalidad, según la información facilitada durante la presentación.

La entrada para el público será gratuita desde las gradas del Palacio Multiusos. Las salidas de los participantes se organizarán en oleadas de aproximadamente diez personas, con una capacidad operativa de hasta 150 atletas por hora.

La celebración de Deka Fit se enmarca en la apuesta municipal por acoger grandes eventos deportivos y promover la actividad física. En este sentido, el Ayuntamiento ha destacado las inversiones realizadas en la mejora de las instalaciones deportivas, que se aproximan a los cuatro millones de euros.