Guadalajara sanea sus cuentas y abre la puerta a bajar impuestos con "máxima prudencia"

El concejal de Hacienda de Guadalajara, Alfonso Esteban. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha logrado "poner en orden" sus cuentas públicas tras la liquidación del presupuesto de 2025, consolidando la senda de estabilidad económica y situando al Consistorio en un escenario de solvencia que, aunque abre la puerta a una posible bajada de impuestos, estará marcada por la "máxima moderación", según ha avanzado el segundo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Alfonso Esteban.

Durante la presentación de la liquidación presupuestaria, Esteban ha subrayado que este cierre "marca un momento clave" para comprobar si las previsiones del Gobierno municipal eran acertadas y si se cumplía la estabilidad económica. "Las noticias son buenas", ha afirmado, destacando que el Ayuntamiento "tiene sus cuentas saneadas" y puede afrontar la licitación de grandes contratos de servicios sin poner en riesgo las finanzas públicas.

En concreto, el Consistorio ha cerrado el ejercicio con un remanente de tesorería positivo de 2,55 millones de euros, un resultado presupuestario ajustado también positivo y un ahorro neto superior a los 4 millones. Todo ello con un nivel de endeudamiento del 35,54%, muy por debajo de los límites legales, lo que refuerza la autonomía financiera municipal, ha remarcado Esteban en su comparecencia.

Una rueda de prensa en la que también ha puesto en valor el cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, que se sitúa en 27 días --por debajo de los 30 que marca la normativa--, y una alta ejecución presupuestaria, tanto en ingresos (98%) como en gastos (92%), lo que, a su juicio, evidencia que "se ha invertido mucho en la ciudad" al tiempo que se ha mantenido el equilibrio.

"El Ayuntamiento sigue cumpliendo en materia económica tras años difíciles y ha conseguido la senda de la estabilidad económica como garantía de los servicios públicos", ha incidido Esteban, quien ha defendido que "la mayor garantía de los servicios públicos es el rigor en la gestión".

MODERACIÓN FISCAL Y POSIBLE BAJADA DE IMPUESTOS

En materia fiscal, el responsable de Hacienda ha recordado que el Ayuntamiento acumula dos años consecutivos de congelación de impuestos y tasas municipales, pese al contexto de subida generalizada de precios que también afecta a la administración local. De cara al próximo ejercicio, ha admitido que existe voluntad política de reducir la carga fiscal, aunque ha insistido en que cualquier decisión deberá adoptarse con cautela. "No se descarta la bajada de impuestos, pero habrá que analizarlo", ha señalado.

"A mí me gustaría que el año que viene bajáramos todos los impuestos, pero quiero ser prudente", ha afirmado, recalcando que la política municipal estará guiada por la "máxima moderación posible" para no comprometer el equilibrio alcanzado. En este sentido, ha advertido de que el actual equipo de Gobierno ha tenido que revertir una situación económica "muy complicada", con un desequilibrio presupuestario cercano a los 9 millones de euros y un deterioro de los ahorros municipales en etapas anteriores.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN ANTERIOR

Esteban ha atribuido esa situación a la gestión del anterior Ejecutivo socialista, al que ha acusado de "destrozar" las cuentas públicas. Según ha indicado, cuando el actual Gobierno llegó al Ayuntamiento se encontró con un "agujero económico" y sin margen de ahorro.

"Cuando se destrozan las cuentas públicas, lo pagamos todos", ha advertido, insistiendo en que el equilibrio actual se ha logrado gracias a "decisiones moderadas y rigurosas" frente a lo que ha calificado como una política previa de "tierra quemada", en referencia al gobierno del socialista Alberto Rojo.

En este contexto, el edil ha defendido que mantener unas cuentas saneadas es la base para garantizar servicios públicos de calidad y afrontar nuevas inversiones, objetivo que el Ayuntamiento prevé continuar en los próximos ejercicios una vez consolidada la estabilidad financiera.