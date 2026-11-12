Guadalajara tratará de recuperar el mural a la Virgen de Antigua vandalizado este miércoles y pide investigar autoría

Acto vandálico del Mural de Virgen de la Antigua en Guadalajara. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha señalado que el Consistorio va a tratar de devolver a su estado natural el mural de la Virgen de la Antigua, patrona de la ciudad, tras la pintada que ha sufrido este miércoles.

A preguntas de los medios, ha señalado que cuando lo vio le generó "indignación e impotencia". "No queremos vivir en intolerancia, queremos vivir con total y absoluta normalidad. Pido respeto".

Guarinos ha señalado que esta acción vandálica "se puede investigar en todo momento por cámaras próximas que pueda haber", confiando en que se pueda identificar al supuesto autor, y añadiendo que desde el Consistorio intentarán contactar con la persona que lo pintó.

Así, ha incidido en que es "una muestra de intolerancia y de odio, de intransigencia y de abuso, no solamente hacia un credo sino también hacia una ciudad". Supone un "daño en el patrimonio público y al corazón de los guadalajareños por pintar y estropear el mural de la patrona", ha lamentado.

En este punto, ha pedido respetar el patrimonio, porque este tipo de pintadas, "que en los últimos días se han intensificado", requieren "muchas horas de trabajo de limpieza", lo que supone "un coste que al final pagamos entre todos".

"Se puede tener libertad y se puede expresar cada uno como quiera, ejercer o no ejercer los derechos que tenemos, pero con respeto y con total y absoluta libertad", ha afirmado la regidora.

En la misma línea, Guarinos ha señalado que la empresa de limpieza hará una relación de las pintadas que ha sufrido la ciudad, que se han acentuado en los últimos días.

PP CONDENA EL ATAQUE

De su lado, el PP de Guadalajara ha condenado "de manera rotunda y sin matices" el acto vandálico perpetrado contra el mural de la Virgen de la Antigua, que ha aparecido con una pintada negra sobre el rostro de la patrona, apenas dos meses después de su inauguración.

"Que este ataque se haya producido precisamente el día de la huelga general no puede servir de excusa ni de contexto atenuante. Quien ataca el bien común no defiende ninguna causa: solo la degrada", ha señalado el PP en un comunicado.

Por todo ello, el Partido Popular de Guadalajara condena sin reservas estos hechos y expresa su solidaridad con "los vecinos, los creyentes y devotos que se han visto ofendidos".

De igual modo, ha invitado a todos los partidos políticos, sin excepción, a sumarse a esta condena y a rechazar de forma inequívoca cualquier acto de vandalismo y ha pedido a las autoridades competentes que investiguen lo sucedido, identifiquen a los responsables y actúen con toda la contundencia que prevé la ley.

Asimismo, reclama respeto hacia las tradiciones, la religión católica y los sentimientos de los guadalajareños.