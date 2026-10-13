Los guadalajareños podrán consultar el censo electoral hasta el próximo lunes

Oficinas del Ayuntamiento de Guadalajara donde expone al público el censol para las Elecciones Generales. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara informa de que, con motivo de la convocatoria de Elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado que se celebrarán el próximo 29 de noviembre, permanecerá expuesto al público el Censo Electoral y la relación de secciones electorales del municipio, con sus límites, mesas y locales correspondientes.

Según informa el Consistorio, los vecinos podrán consultar sus datos de forma presencial en el Ayuntamiento de Guadalajara (plaza Mayor, 1), de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

También podrá realizarse la consulta de manera telemática, mediante el sistema Cl@ve, a través de la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el siguiente enlace: Consulta del Censo Electoral en la Sede Electrónica del INE.

De conformidad con lo establecido en los artículos 24.2 y 39.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el plazo de consulta y, en su caso, presentación de reclamaciones contra el censo electoral permanecerá abierto del 12 al 19 de octubre de 2026, ambos inclusive.

Durante este periodo, los ciudadanos podrán comprobar sus datos de inscripción en el censo electoral.

Desde el Ayuntamiento se recomienda especialmente realizar esta consulta a aquellas personas que votarán por primera vez, así como a quienes hayan cambiado de domicilio desde la celebración de las últimas elecciones.

La consulta del censo solo podrá ser realizada por el propio interesado, mediante la presentación del DNI, pasaporte o permiso de conducir con fotografía.