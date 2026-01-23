La Guardia Civil de Cuenca auxilia a un nonagenario tras sufrir un accidente doméstico

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CUENCA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cuenca ha rescatado a un varón de 94 de edad que se encontraba a la intemperie en pleno invierno, con temperaturas por debajo de cero y sin posibilidad alguna de activar servicios de emergencia tras sufrir un incidente en su domicilio.

Efectivos del Puesto de Torrejoncillo del Rey fueron alertados por un ciudadano de la localidad acerca de la desaparición de un vecino de avanzada edad que se encontraba solo y podría necesitar auxilio al no tener noticias de él en un tiempo razonable, hecho que fue confirmado por sus propios familiares, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Los agentes de la Guardia Civil actuantes recabaron con la máxima urgencia información sobre las circunstancias de la situación del anciano y posibles causas de la desaparición.

Personada la fuerza en servicio en el domicilio del desaparecido, constataron la ausencia de movimiento en el interior, a su vez que percibieron señales que podrían indicar la ocurrencia de algún tipo de accidente.

De manera inmediata se logró franquear el acceso a la vivienda, encontrando al anciano en el patio de la vivienda a la intemperie, lesionado en piernas y mandíbula, seminconsciente, inmóvil y con evidentes síntomas de hipotermia.

Acto seguido le fueron aplicados los primeros auxilios y alertados servicios sanitarios que, tras la valoración y exploración inicial, determinaron el traslado del herido al Hospital General de Cuenca donde quedó ingresado.

La rápida actuación de los agentes, unida a la colaboración ciudadana que dio el aviso de su vecino desaparecido, lograron evitar que el accidentado pasara la noche a la intemperie en la estación invernal con el consiguiente riesgo para su vida.