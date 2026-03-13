La Guardia Civil desarticula una red dedicada al contrabando de tabaco en Cuenca, Alicante y Murcia

Agente de la Guardia Civil en el operativo contra la red de contrabando. - GUARDIA CIVIL

CUENCA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dentro de los planes de prevención contra el contrabando, el Destacamento de Fiscal de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, en el marco de la Operación 'Burley25', ha desarticulado una red dedicada a la fabricación, distribución y venta de tabaco de contrabando que operaba en las provincias de Cuenca, Alicante y Murcia.

Como resultado de la investigación, han sido detenidas tres personas de entre 40 y 61 años de edad, dos ellas en la provincia de Alicante, y, la otra, en Murcia capital, como presuntos autores de delitos de contrabando, contra la Salud Pública, contra la Hacienda Pública y contra la Propiedad Industrial, según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa.

Los hechos se remontan a finales de 2024, cuando en un control establecido por el Destacamento de Tráfico de Las Pedroñeras (Cuenca), los agentes procedieron a la parada de un vehículo, localizando en su interior 1.200 kilos de picadura de tabaco.

A partir de ese hallazgo, se hizo cargo de la investigación para determinar el origen del género estancado el Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil.

Tras una ardua investigación, las pesquisas condujeron a la localización de un centro clandestino de fabricación de tabaco situado en una nave industrial de la localidad de Elche (Alicante).

En este lugar se adquiría hoja de tabaco sin control sanitario, que posteriormente era manipulada en condiciones inadecuadas, procesada, envasada, almacenada y distribuida a nivel nacional.

En la fase de explotación de la operación, se llevaron a cabo tres entradas y registros autorizados por la Autoridad Judicial; dos en la localidad de Elche (una vivienda y una nave industrial) y una en una vivienda de Fortuna (Murcia).

Como resultado, la Guardia Civil intervino 623 kilogramos adicionales de picadura de tabaco, un millar de cajetillas de tabaco falsificadas, maquinaria destinada al procesado del tabaco y dos armas de fuego cortas (un revólver y una pistola) con su correspondiente munición.

La valoración total del tabaco aprehendido, tanto en los registros como en la intervención inicial en la provincia de Cuenca, es aproximadamente de 200.000 euros, lo que supone un fraude fiscal estimado de más de 120.000 euros.

Con esta operación, la Guardia Civil de Cuenca ha culminado una operación de ámbito interprovincial, de distribución del género estancado, fuera de los cauces permitidos, lo que podría haber supuesto un riesgo para el mercado de tabacos, para la Hacienda Pública, así como el riesgo para la salud de los consumidores finales, al no estar controlada la venta de este género.

Los detenidos, junto con los efectos intervenidos y las diligencias policiales instruidas fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 1 de San Clemente (Cuenca).