La Guardia Civil detecta en Albacete numerosas infracciones por uso fraudulento de gasóleo bonificado

Control de gasoleo. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Destacamento Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han intensificado durante los últimos meses su actividad operativa contra el fraude en el uso de combustible bonificado, lo que ha permitido detectar medio centenar de infracciones como resultado directo de los dispositivos desplegados en toda la provincia.

Esta operatividad responde a una planificación estratégica orientada a reforzar el control sobre Impuestos Especiales en materia de hidrocarburos, con el objetivo de proteger los intereses económicos del Estado ante posibles fraudes y, sobre todo, garantizar la competencia leal entre los distintos sectores autorizados para el uso de carburantes bonificados, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Los aproximadamente 250 controles específicos realizados por componentes de la Benemérita, tanto en carreteras principales como en las secundarias, mediante dispositivos dinámicos y puntos de verificación selectivos establecidos en enclaves estratégicos, han permitido inspeccionar cerca de 500 vehículos no agrícolas, entre turismos, furgonetas y camiones.

Estos operativos, desarrollados en franjas horarias variables y con movilidad constante, han sido diseñados para la detección de conductas fraudulentas y reforzar el efecto preventivo en el sector del transporte y la automoción.

Durante las inspecciones, los agentes realizan comprobaciones directas mediante la extracción de muestras del depósito de combustible de los vehículos, verificando in situ la posible presencia de gasóleo bonificado tipo B o C en vehículos no autorizados.

Entre otras comprobaciones técnicas, la característica tonalidad rojiza del carburante bonificado permite una primera identificación visual, que posteriormente es respaldada mediante el análisis de las muestras, previamente precintadas, en laboratorios especialmente acreditados al efecto.

Esta actuación técnica, desarrollada con plena garantía de la cadena de custodia, resulta determinante para acreditar la infracción administrativa en materia de Impuestos Especiales.

Todas las muestras recogidas son debidamente precintadas y entregadas en la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Albacete, para su análisis y tramitación administrativa. Las investigaciones realizadas han confirmado que, en los casos detectados, el combustible procedía de depósitos destinados a uso agrícola propiedad de los propios infractores, evidenciando un uso irregular con la finalidad de obtener un ahorro ilícito en costes fiscales.

Las infracciones detectadas se enmarcan en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, en su apartado relativo a hidrocarburos, pudiendo oscilar entre el duplo y el cuádruple del valor del combustible defraudado, determinándose su cuantía en función de la capacidad del depósito, la motorización y la cilindrada del vehículo, lo que puede suponer importes económicos relevantes para los infractores.