La Guardia Civil detiene a dos personas por hurtar aceituna en Malagón y Villarrubia de los Ojos

Vehículo intervenido por la Guardia Civil mientras transportaba olivas robadas. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido al esclarecimiento, identificación e investigación de los presuntos autores de un delito de hurto de aceituna ocurridos en la zona de las Peralosas- Malagón.

Una patrulla perteneciente a la Compañía de Ciudad Real de la Guardia Civil, cumpliendo las funciones recogidas en la orden de servicio para prevenir robos de aceituna y aceite en esta campaña presente, dieron el alto a un vehículo cuando realizaban un punto de verificación de seguridad ciudadana de vehículos y personas próximo a la localidad de Malagón, según ha informado la propia Guardia Civil por nota de prensa.

Una vez identificado el vehículo y los ocupantes, los agentes actuantes observaron la carga que transportaban siendo aceituna a granel.

Practicando las gestiones oportunas la patrulla actuante, interrogó por la procedencia de la misma y de que zona venían de recolectarla manifestando testimonios contradictorios e imprecisos entre ellos.

Al tener conocimiento de varios hurtos por esa zona, en esos mismos días, se les preguntó si venían de dicha zona, corroborando estos que sí.

Los agentes mediante confirmación visual, comprobaron que dicha aceituna no se trataba de rebusca o aceituna de suelo como alegaban los identificados, ya que contenía gran cantidad de hojas y ramas de estar recolectada directamente del árbol lo que, si hubiera sido del suelo, se encontraría arrugada y más delgada.

Además, en el interior del vehículo portaban una manta y dos varas de madera, las cuales no se utilizan habitualmente para la recogida de aceituna de suelo.

No habiendo rastro de los rodillos que se suelen utilizar para la recogida de aceituna del suelo mencionados por los dos identificados.

Ni tampoco pudiendo aportar autorización que les habilitara para la recolección practicada.

La patrulla procedió a comunicarles que dicha mercancía iba a ser aprehendida y entregada en un punto de recogida, a disposición de la autoridad judicial, y como consecuencia iban a ser investigados por un posible delito de hurto de aceituna, ya que se habían producido varios casos de hurto en la zona en la que ellos se encontraban, pendientes de presentar denuncia.

Posteriormente los agentes en unión de los mencionados investigados, se trasladaron a las dependencias de un punto de recogida de aceituna, donde fue pesada y depositada, arrojando un peso de 1.350 kg de aceituna, confeccionando la correspondiente acta de aprehensión.

VILLARRUBIA DE LOS OJOS

De modo similar al anterior, una patrulla de agentes pertenecientes al Puesto de la Guardia Civil de Villarrubia de los Ojos, cuando realizaban un punto de verificación de seguridad ciudadana en la vía CM-4120, p.k.14, observaron un vehículo y procedieron a darle el alto, para la identificación del mismo y de sus tres ocupantes.

Los agentes actuantes procedieron a la realización del registro del vehículo hallando en su maletero un total de doce sacos y medio de aceituna.

Ante la actitud y respuestas que obtuvieron de los ocupantes del vehículo y al no dar referencias suficientes para verificar su lícita procedencia, ni portar ningún documento de autorización para la recogida se incauta la misma, realizándose una aprehensión de dicha mercancía.

Se procede a entregar el fruto aprehendido en una cooperativa de la localidad al tratarse de un producto fungible o perecedero, arrojando un peso de 500 kg, continuándose por parte de la unidad con las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento del hecho.