La Guardia Civil incorpora 16 alfombrillas de pesaje de vehículos pesados en C-LM de la mano de la Junta

TOLEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha entregado 16 alfombrillas de pesaje de vehículos pesados al Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha, que sirven para el pesaje de vehículos pesados. El encargado de recibirlo ha sido Francisco Javier Caparrini, jefe Provincial de Tráfico de Toledo.

En un acto en el que, además, han asistido la directora general de Trasportes y Movilidad, Lucía Balmaseda; el teniente coronel jefe interino de Operaciones del Sector de Tráfico de Castilla-La Mancha, Domingo Bonilla; y el delegado de Fomento en Toledo, Jorge Moreno; Nacho Hernando ha remarcado que en el sector del transporte de mercancías "tenemos que dar respuesta a una falta de relevo generacional" y, además, "de manera moderada, se están tomando medidas para que pueda haber más toneladas en tránsito en el conjunto de nuestro país y eso no puede hacerse sin cabeza y sin control. De ahí que haya que reforzar también las herramientas de las cuales dispone la Guardia Civil a la hora de realizar su trabajo, de velar por todos nosotros y por todas nosotras".

En este sentido, el consejero de Fomento ha destacado que desde el Gobierno regional "llevamos ya una década colaborando y todo lo que nos queda por delante de seguir trabajando conjuntamente en estos objetivos que compartimos, que no es, ni más ni menos, que el proteger a la ciudadanía y también en la carretera al sector de mercancías, para que siga siendo lo más competitivo posible en Europa y que lo haga en condiciones de calidad y de seguridad", según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

Así, Nacho Hernando ha asegurado que "siempre estamos volcados para que haya cada vez más profesionales en el sector del transporte y, por eso, vamos ya por la sexta convocatoria de CAP en lo que llevamos de año, con lo que estamos formando a miles de personas todos los años con exámenes muy rigurosos y exigentes".

Asimismo, el consejero de Fomento ha recordado que el Gobierno regioanl ya entregó en 2017 dos equipos móviles a la Guardia Civil, dos más en 2021 y que esta entrega de hoy viene a completar esas herramientas.

Finalmente, Hernando ha detallado que "con las alfombrillas, lo que se consigue es que, en lugar de tener que ir el camión a la báscula municipal de toda la vida, la Guardia Civil puede pesarlo en carretera o en cualquier punto donde ellos consideren".