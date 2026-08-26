La Guardia Civil inspecciona 25 aeronaves participantes en la 'Vuelta Ibérica' en el Aeródromo de Sotos

Aeródromo de Sotos con la aeronaves. - GUARDIA CIVIL

CUENCA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Equipo Pegaso del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Cuenca, ha llevado a cabo la inspección de 25 aeronaves en el aeródromo de Sotos, con motivo de su participación en la 'Vuelta Iberica'.

Las inspecciones se realizaron con motivo de la llegada al aeródromo de las aeronaves participantes en la 'Vuelta Ibérica', actividad organizada por la Asociación Española de Pilotos de Aeronaves Ligeras (Aepal), según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa.

Las aeronaves procedían del Aeródromo de Coscojuela de Sobrarde (Huesca) y realizaron una escala en el Aeródromo de Sotos dentro del recorrido previsto para esta actividad aeronáutica.

Durante las actuaciones, los agentes del Equipo Pegaso comprobaron, dentro de sus competencias de inspección y control sobre aeronaves y pilotos, que la documentación y las habilitaciones correspondientes se encontraban en vigor, de acuerdo a la normativa aeronáutica aplicable.

Asimismo, se verifico que las aeronaves participantes contaban con los permisos y autorizaciones necesarios expedidos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para la realización de la citada actividad.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de las funciones de vigilancia, inspección y control que desarrolla la Guardia Civil en materia de aeronáutica, con el objetivo de contribuir al cumplimiento de la normativa vigente y a la seguridad de las actividades realizadas en el ámbito de la aviación civil.