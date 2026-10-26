La Guardia Civil interviene tres piezas de caza sin precintar en la provincia de Cuenca

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CUENCA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cuenca, a través de efectivos del Puesto de Cañaveras, ha denunciado a cuatro cazadores tras detectar diversas irregularidades durante los servicios de vigilancia y control de la actividad cinegética desarrollados en la provincia.

Durante el transcurso de estos controles, los agentes inspeccionaron varios vehículos e identificaron a cuatro cazadores, interviniendo dos cabezas de gamo y una de ciervo que carecían de los correspondientes precintos obligatorios, comprobando la existencia de licencias de caza y armas caducadas, la falta de documentación para la cesión temporal de armas y el transporte de un rifle de caza municionado en el interior de un vehículo, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Ante estos hechos, la Guardia Civil ha formulado las correspondientes denuncias por las infracciones detectadas, dando traslado de las actuaciones a los organismos competentes.

Estas actuaciones se enmarcan en los servicios de vigilancia, inspección y control de la actividad cinegética que la Guardia Civil desarrolla en la provincia de Cuenca, especialmente durante los periodos de mayor actividad con el objetivo de velar por el cumplimiento de la normativa vigente y contribuir a la protección de la fauna.

La Guardia Civil recuerda la importancia de disponer de las licencias y autorizaciones en vigor antes de practicar la caza, así como de cumplir la normativa relativa a la identificación y transporte de las piezas abatidas y a la tenencia y transporte de armas.