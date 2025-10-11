La Guardia Civil investiga la agresión con arma blanca a un hombre en Ontur

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALBACETE 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias en el caso de la agresión con arma blanca a un hombre de 58 años en la calle Carretera de Tobarra de la localidad albaceteña de Ontur.

Así lo ha indicado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno, que añaden que hasta el momento no hay ningún detenido por estos hechos.

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar a las 0.00 horas.

El herido ha sido atendido por un médico de Urgencias y trasladado por una ambulancia de soporte vital al Hospital de Hellín. Al lugar también ha acudido la Guardia Civil.