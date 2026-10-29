Guardia Civil localiza a una persona intentando grabar la zona del accidente de con un dron y recuerda: "Está prohibido"

1129664.1.260.149.20261029153053 La Guardia Civil localiza a una persona intentando grabar la zona del accidente de Urda (Toledo) con un dron. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de drones del Servicio Aéreo de la Guardia Civil ha localizado este jueves a una persona intentando grabar con su dron en la zona del accidente del tren de Urda y ha recordado que está "prohibido" el uso no autorizado de drones en dicha zona.

En las imágenes distribuidas por la Guardia Civil, los agentes localizan a una persona cercana a la zona del accidente, en el término municipal de Los Yébenes (Toledo), intentando grabar.

De hecho, los agentes se acercan a esta persona para visualizar las imágenes que ha grabado con su dron.