Guardia Civil pilla a un aspirante al carnet de conducir usando un 'kit espía' en su examen en Puertollano

Archivo - Instrumento incautado por la Guardia Civil durante el examen. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CIUDAD REAL 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detectado a un aspirante utilizando un "kit de espía" en las pruebas de control de conocimientos teóricos para la obtención del permiso de conducción.

Los hechos se produjeron mientras el aspirante realizaba las pruebas teóricas para la obtención del permiso de conducción de la clase B en el centro que el Ayuntamiento de Puertollano tiene cedido a la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real en dicha localidad, según ha informado el Instituto Armado por nota de prensa.

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real, en estrecha colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico, establecieron un operativo policial de vigilancia discreta en las instalaciones indicadas, detectándose durante el desarrollo del examen la utilización por una persona de un dispositivo de intercomunicación no autorizado conectado con el exterior del aula de exámenes.

Por tales hechos se confeccionó la correspondiente acta-denuncia por infracción muy grave a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, por utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente en las pruebas para la obtención y recuperación del permiso de conducción, o colaborar o asistir con la utilización de dichos dispositivos, sancionados con multa de 500 euros y con la imposibilidad de poder presentarse a las citadas pruebas en el plazo de seis meses, la cual ha sido remitida a la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real.