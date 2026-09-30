La Guardia Civil rescata a dos senderistas desorientados en una zona de difícil acceso del Alto Tajo

Agente de la Guardia Civil en el Alto Tajo. - GUARDIA CIVIL

CUENCA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha auxiliado a dos senderistas, un hombre de 61 años y una mujer de 58 años, que se encontraban desorientados en una zona de difícil acceso del Alto Tajo, en el término municipal de Vega del Codorno (Cuenca).

Los hechos ocurrieron el día 20 de septiembre, cuando el Centro Operativo de Coordinación de la Comandancia de Cuenca recibió un aviso del 112 alertando de dos personas perdidas en el paraje de los Eustaquios, próxima a la Cueva Tornero y la Ermita de San Lorenzo, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Las coordenadas facilitadas permitieron a una patrulla localizar el vehículo de los senderistas, aunque no fue posible encontrarles durante la noche debido a la dificultad del terreno y a la falta de visibilidad. A primera hora del día siguiente, se estableció un dispositivo de búsqueda.

Tras recorrer más de 5 kilómetros por una zona montañosa con fuertes pendientes, los agentes localizaron a los senderistas a lo largo de la mañana. Ambos se encontraban en buen estado de salud, aunque presentaban leves síntomas de deshidratación.

Manifestaron que seguían un 'track' de una ruta facilitado por un amigo cuando se desorientaron y se les hizo de noche.

La Guardia Civil recuerda la importancia de planificar previamente las rutas, consultar la meteorología, llevar el teléfono con batería suficiente y comunicar a familiares o amigos el recorrido previsto.

En caso de desorientación, se recomienda mantener la calma, evitar desplazamientos innecesarios y contactar la Guardia Civil 062 (teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062 y está las 24 horas a su disposición) o con el 112.

Igualmente se informa de la existencia de la aplicación móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para cualquier información relacionada con esta nota de prensa, pueden dirigirse a la OPC de la Comandancia de Cuenca, teléfono 969220500 ext. 0230412, y 619006915.