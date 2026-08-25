Guarinos apela a la colaboración del Canal de Isabel II y la Mancomunidad del Sorbe ante la petición de agua

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, en la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha apelado este martes a la colaboración entre el Canal de Isabel II y la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) ante la petición de la entidad madrileña para obtener una concesión de hasta 50 millones de metros cúbicos de agua al año del río Sorbe para abastecimiento urbano de Madrid.

Preguntada por las alegaciones presentadas por organizaciones ecologistas contra esta solicitud durante una comparecencia de prensa para presentar el programa de Ferias y Fiestas, Guarinos ha señalado que, en su opinión, la decisión corresponde a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y ha defendido que ambas instituciones mantengan una relación de colaboración cuando esté en juego el suministro de agua para consumo humano.

"Ahí tiene que decidir la Mancomunidad de Aguas del Sorbe", ha manifestado la alcaldesa, quien ha considerado que, "cuando se necesita agua para el consumo humano", es "absolutamente necesaria" la relación entre el Canal de Isabel II y la MAS.

En este sentido, ha planteado que, si existiera una situación inversa y fuera la Mancomunidad del Sorbe la que necesitara el apoyo del Canal de Isabel II para garantizar el abastecimiento, también deberían alcanzarse los acuerdos necesarios.

En su opinión, si existe déficit en un sitio, pues tendrán que realizarse los acuerdos necesarios para que la población pueda disponer de agua potable y del agua necesaria, ha afirmado.

Guarinos ha remarcado que "el agua es un bien de primera necesidad" y ha considerado "absolutamente lógica" una relación fluida entre ambas administraciones.

La petición del Canal de Isabel II, según Ecologistas en Acción Guadalajara, contempla una concesión de aguas del río Sorbe, en la presa del Pozo de los Ramos, de 8.000 litros por segundo, con un máximo de 50 millones de metros cúbicos anuales.

La organización, junto a WWF y el Grupo Local de WWF en Guadalajara, ha presentado alegaciones al considerar que la concesión podría poner en peligro el abastecimiento del Corredor del Henares y generar afecciones ambientales.

Ecologistas en Acción sostiene que la Mancomunidad de Aguas del Sorbe abastece actualmente a unas 400.000 personas en el Corredor del Henares y que su consumo ronda los 45 millones de metros cúbicos anuales, por lo que, a su juicio, la concesión solicitada supondría duplicar la demanda de agua que tendría que satisfacer la cuenca del Sorbe.

La organización ecologista también advierte de posibles afecciones sobre hábitats protegidos y especies de fauna y flora vinculadas al río, y reclama que se deniegue la concesión.