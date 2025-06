Guarinos destaca haber llegado al 89% de grado de cumplimiento de sus compromisos y estudian bajar los impuestos en 2026

GUADALAJARA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Guadalajara (PP y Vox) ha llegado al ecuador de la legislatura con un grado de cumplimiento de los compromisos asumidos con los guadalajareños de un 89%, entre cumplidos, iniciados y en fase de ejecución y anuncia que que tras sanear la situación económica del Consistorio están estudiando una bajada de la presión fiscal para el próximo ejercicio.

Así lo anunciado la propia alcaldesa de la capital alcarreña, Ana Guarinos (PP), en una comparecencia ante los medios de comunicación, arropada por todo su equipo de Gobierno, en la que la regidora ha recordado la andadura que iniciaron hace dos años y cómo, frente la "parálisis" y el "agujero" económico de 23 millones de euros que se encontraron, ahora la ciudad se encuentra en un "gran momento de cambio y transformación".

Según la alcaldesa, frente a esa "dejadez" y obra pública paralizada descubierta al asumir el Gobierno municipal que presidía hasta entonces el socialista Alberto Rojo, estos años han sido de "estabilidad institucional, soluciones frente a los problemas y de mucho trabajo", pero también de un proceso de "cambio" para conseguir que la ciudad esté "más viva". "Hoy Guadalajara funciona mejor y está liderando un proceso de impulso y transformación", ha dicho la alcaldesa, reconociendo no obstante que queda mucho por hacer.

En cuanto a la bajada de impuestos, Guarinos ha remarcado que el primer año no pudo ser por el "agujero" económico que se encontraron, recordando como en este ejercicio ya han congelado la presión fiscal y no descartando su bajarla para el próximo ejercicio. Una comparecencia en la que la regidora ha hecho alusión también a como ella misma había renunciado en su momento a tener escolta por entender que esos recursos estaban mejor empleados en garantizar la seguridad de los vecinos, destacando el incremento de la plantilla de la Policía Local en 17 efectivos.

La seguridad es para este equipo de Gobierno "irrenunciable", ha señalado la regidora, destacando el descenso de la criminalidad en un 3,5% en el primer trimestre, aunque reconociendo su preocupación por el el aumento de algunos delitos como los relacionados con la libertad sexual y la necesidad de seguir trabajando para que se reduzcan, para lo que ha apostado por la conveniencia de que la Policía Nacional incremente su plantilla. "Es preocupante ese incremento, pero nosotros no cesamos en impulsar acciones acciones preventivas y de educación", ha dicho.

Guarinos ha reconocido públicamente que son un Gobierno austero y lo ha justificado diciendo que "los recursos de los ciudadanos son sagrados", entendiendo que el Ayuntamiento debe ser ejemplar en su administración, pero también destacando a la par su "transparencia". Una intervención en la que también ha asegurado, con pocas palabras y a preguntas de los periodistas, que la salud del gobierno de coalición (PP y Vox) va "muy bien".

"NO TOCA" HABLAR DE SU CANDIDATURA

Sobre si la alcaldesa sigue sin posicionarse es sobre si en las próximas elecciones municipales será nuevamente la candidata del PP a la Alcaldía de la capital y por tanto la rival del concejal socialista y exalcalde Alberto Rojo, que ya lo ha hecho público, Guarinos se ha limitado a manifestar nuevamente que ahora "no toca" ese asunto. "Estoy en el momento actual y en el día a día. Ahora soy la alcaldesa y seguiré trabajando como tal hasta que el ciudadano y el partido quiera y las candidaturas se proclamarán a su debido tiempo", ha manifestado.

Tampoco se ha querido pronunciar sobre la calificación de "vaguetes" con la que Rojo se refirió en su balance del ecuador de legislatura a todo su equipo de Gobierno, limitándose a señalar a los medios que saquen sus conclusiones, y ha preferido igualmente no ponerse nota a su mandato de estos dos años entendiendo que es algo que deben realizar los ciudadanos, si bien ha insistido en que el pacto de gobierno está en proceso de ejecución muy alto.

En cuanto a la relación del Consistorio y la sensación de tensión que se ha apreciado en algunos actos con las administraciones regional y nacional, la alcaldesa no lo ve de la misma forma, aunque en referencia a la inauguración de las obras de la calle Cervantes sí ha admitido que hubo un momento en el que se planteó un cambio de fecha de la misma sin ahondar mucho más en la cuestión.

A preguntas de los periodistas sobre el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la regidora ha vuelto a manifestar que sigue en vigor aunque con una moratoria vinculada al servicio de estacionamiento regulado que está todavía en fase de contrato.

En este sentido, ha recordado que se trata de una medida que viene impuesta y que hay que cumplir, pero ha aclarado a la ciudadanía que hasta que no esté adjudicado el servicio de la zona de estacionamiento no se hará efectivo el proceso de multas, asegurando que en todo caso no será antes de mes de octubre de este año.

LOGROS Y RETOS

Tras realizar un pormenorizado repaso de las distintas actuaciones realizadas o en marcha en las diferentes áreas, Guarinos, a preguntas de los periodistas, ha hecho referencia a algunos de los retos de su equipo de Gobierno para este año, objetivos que pasan por trabajar más en la mejora de los servicios públicos y una apuesta clara por llevar al Alcázar de la ciudad el Palacio de Congresos, así como continuar mejorando la ciudad de vida en la ciudad.

En su intervención ha hablado del agujero de 23 millones de euros que se encontraron al llegar a la Alcaldía pasando a tener hoy un superávit de medio millón; del impulso en el área de limpieza, la dignificación del servicio del cementerio municipal, la recuperación del plan de asfalto y de los tres millones destinados a la mejora de los centros sociales.

También ha hecho gala de la adquisición del edificio de Correos, la inminente finalización de las obras de la torre del reloj del Ayuntamiento, el inicio de las obras de la depuradora de Iriépal y el impulso dado al plan de vivienda con protegida como una "prioridad", asegurando que en los próximos años verán la luz casi 600 viviendas públicas entre régimen de alquiler y compra.

Igualmente, ha avanzado que ya está redactada la segunda fase del Poblado de Villaflores y han lamentado que la situación con respecto al Fuerte de San Francisco "siga igual", sin que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya ejecutado los compromisos que una sentencia le marca y augurando un mal pronóstico para estas instalaciones, "una situación irreversible" para algunas de ellas si la Junta no interviene.

Otras de las mejoras acometidas en estos dos años y destacadas por la alcaldesa han sido las realizadas en el zoo, uno de los lugares más visitados de la ciudad; la limpieza en el margen derecho del Henares y su proyecto de conexión con al ciudad mediante un ambicioso programa con fondos europeos; su apuesta por una cultura plural y "sin sesgos políticos ni ideológicos"; el compromiso con lo local y las tradiciones; y quizá, la gran novedad será que para estas Ferias y Fiestas los encierros tendrán un nuevo recorrido que pasará por el casco histórico de Guadalajara.

El deporte ha sido y es otra de las grandes apuestas del Gobierno de Ana Guarinos y así ha querido remarcarlo, un campo en el que ha dejado ver que se han movido como pez en el agua, destacando las inversiones no solo en eventos sino en instalaciones y, por último, también ha destacado su compromiso con la Igualdad y con programas como el Plan Corresponsables, destacando los datos obtenidos y el cambio de instalaciones a unas más adecuadas.