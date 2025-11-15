Guarinos destaca que la II Feria de la Juventud "fomenta valores e impulsa proyectos"

GUADALAJARA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha visitado este sábado la II Feria de la Juventud, celebrada en el Espacio TYCE, una cita que, a su entender, refleja el talento, la creatividad y el compromiso de los jóvenes de la ciudad.

"Es un punto de encuentro que fomenta valores, impulsa proyectos y demuestra que Guadalajara cuenta con su juventud", ha señalado, según informa el Consistorio.

Durante su recorrido, la alcaldesa ha conversado con asociaciones, emprendedores y colectivos juveniles presentes en los 22 expositores, y ha disfrutado de algunas de las propuestas organizadas.

La II Feria de la Juventud ha ofrecido una jornada completa en el Espacio TYCE, con propuestas que han llenado cada rincón desde primera hora. La mañana ha arrancado con exhibiciones de baile y talleres creativos, seguidos por charlas sobre sensibilización y protección de la infancia, actividades deportivas como tiro con arco y juegos participativos, además de una divertida gimkana tipo escape room. Durante todo el día se han sucedido demostraciones de pole dance y aro aéreo, que han despertado gran curiosidad entre los asistentes.

Por la tarde, la feria continúa con nuevas exhibiciones de baile, boxeo y talleres prácticos, partidas rápidas de ajedrez y ajedrez gigante, así como una zona ciber con realidad virtual y videojuegos. La programación se cerrará con una retrospectiva de cortos elaborados por jóvenes de Guadalajara con el proyecto Cine Alcarria, poniendo el broche cultural a una jornada marcada por la creatividad, el deporte y la participación de familias y colectivos juveniles.

La alcaldesa ha subrayado que el Ayuntamiento seguirá trabajando para ofrecer espacios y actividades que permitan a los jóvenes desarrollarse, compartir experiencias y sentirse protagonistas en la vida de la ciudad.

La II Feria de la Juventud, organizada por el Ayuntamiento de Guadalajara, ha duplicado la participación respecto al año pasado, pasando de 11 a 22 estands, y ha ampliado sus actividades en tres zonas del Espacio TYCE, ocupando todo el hall de entrada, la sala de conciertos y sala de exposiciones, consolidándose como una cita de referencia para asociaciones, fundaciones, emprendedores y artistas locales.