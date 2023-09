Ferias de Guadalajara destacan el "éxito" en participación, seguridad, tranquilidad y economía

GUADALAJARA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha hecho balance de la Semana Grande de Fiestas de la ciudad como unas ferias "tranquilas y seguras", con una multitudinaria participación, con una ausencia notable de incidentes y de disturbios, y un "éxito" desde el punto de vista de la repercusión económica en la ciudad, y ha anunciado que trabajaran para superar las expectativas el próximo año.

Acompañada de los concejales de Seguridad, Limpieza, Parques y Jardines y Festejos, la alcaldesa no ha querido poner nota a la gestión realizada durante los festejos; cree que eso deben hacerlo los vecinos. "Me quito el sombrero por todos y cada uno de los concejales, que han tenido algo que ver en la gestión, la Policía, Cruz Roja, las peñas y las personas que han colaborado" para que esto salieses bien, ha declarado.

Entre los hitos más significativos, la regidora ha resaltado la responsabilidad "absoluta" con la que se ha trabajado en todo momento frente a las "mentiras" que se han vertido desde las filas del principal partido de la posición (PSOE) y a los agoreros, y ha asegurado que han sido "un éxito de participación, garantía de seguridad, limpieza y en las distintas actuaciones que se han realizado a lo largo de estos días.

Así, también ha puesto cifras a algunos datos como el hecho de que frente a las 80 denuncias que se recibieron el pasado año por molestias y ruidos, este año se hayan reducido a 13; que frente a los cinco pinchazos de 2022, en esta feria no haya habido ni una denuncia, y si bien en el chupinazo con el Gobierno de Alberto Rojo hubo 86 robos de móviles y carteras, en 2023 hubo cinco y se ha detenido a dos personas. "Unos datos reales pese a que haya quien los quiera tergiversar, ha incidido.

En cuanto a la ocupación hotelera, ha señalado que los establecimientos han estado casi al completo, entre el 90 y 100%.

Ha resaltado el dispositivo de seguridad sin precedentes que han puesto en marcha en estos festejos así como la organización planificada y responsable que ha habido a lo largo de estos días calificando de "radicalmente falsas" las críticas realizadas desde el principal partido de la oposición solo para "enturbiar" las ferias.

"Ha habido más puntos contra las agresiones sexuales que nunca y cero pinchazos", ha subrayado, reiterando que estos datos reflejan que "la realidad desmonta la mentira en la que algunas personas se quieren instalar".

CRÍTICAS DEL PSOE

En su turno de intervención, el concejal de Festejos, Santiago López, ha tratado de desmontar las críticas vertidas desde el Grupo Municipal Socialista y ha asegurado que la zona de hostelería contó con una buena afluencia de público y que el cambio de peñas había supuesto un éxito, así como que feriante autorizado se quedó fuera de la Fuente de la Niña salvo uno que quiso irse, y ha añadido que el día 8 de septiembre todas las peñas tuvieron luz con instalaciones eléctricas contradas por el Ayuntamiento.

No ha negado que la lluvia empaño algún día, concretamente la suspensión de un encierro y de la corrida de rejones, pero ha asegurado que en rasgos generales se cumplido el programa de actos y que las impresiones de los vecinos, tras reunirse con algunos, han sido buenas. "Nos hemos gasto sobre todo en la prevención para que la gente de Guadalajara se sienta segura", subraya.

"Han sido las ferias más seguras de los últimos años", ha remarcado por su parte el concejal de Seguridad, José María Antón, resaltado la importancia de que no haya habido ni una sola denuncia por agresiones sexuales, así como la instalación de un total de ocho puntos seguros: si hubo que atender a un total de seis personas por quemaduras en los toros de fuego.

Pese a las críticas vertidas también desde el PSOE en el área de limpieza, el concejal delegado, David García, se ha sentido satisfecho del resultado; según ha precisado, se han recogido un total de 950 toneladas de residuos, una labor que se ha visto facilitada gracias a la que se han colocado 200 contenedores extra, tres veces más que el año anterior, y a la colocación de 300 aros papeleras en los puntos con mayor afluencia de personas.

Por último, el concejal de Parques y Jardines, José Luis Alguacil, ha sido, quizá, el más duro en responder a las críticas vertidas desde el principal partido de la oposición con representación en el Ayuntamiento, señalando, de entrada, que "el PSOE miente siempre y en todo".

Ha admitido daños agravados por las fuertes tormentas estos días, pero ha puesto especial énfasis en señalar que los daños ocasionados por la "inconsciencia" de dos personas, que se saltaron la normativa y las indicaciones de la Policía durante el montaje de la feria y que causaron desperfectos "llamativos", especialmente en el Parque Adoratrices, que ahora, "por primera vez", tendrán consecuencias para los incumplidores.

Así, ha anunciado que se han realizado sendos atestados judiciales y daños municipales que serán repercutidos directamente a los culpables, expedientes valorados en 16.359 y 6.285 euros.

Además, ha avanzado que ya ha arrancado también un dispositivo especial para arreglar todos los desperfectos de las superficies ajardinadas dañadas estas ferias y espera que en el plazo de un mes todo esté arreglado.

A preguntas de los periodistas, sobre que la programación estaba toda hecho por ellos, Guarinos ha resaltado primero que el anterior equipo de Gobierno no puso en marcha ninguna novedad pero que ellos si han hecho en distintas áreas como seguridad, limpieza y con la bonificación de entradas a los empadronados en la capital, algo que a juicio de la alcaldesa parece que la oposición no quiere.

También ha reiterado su compromiso a mantener las fiestas en el centro de la ciudad, con más seguridad y garantías, insistiendo en que cualquier cambio que pudiera haber en el futuro tendrá que estar consensuado por todas las partes afectadas.

Sobre lo que no se ha pronunciado la alcaldesa es sobre el anuncio de una moción de reprobación por parte del Grupo Municipal Socialista si no se disculpaba por no haber dejado estar al exalcalde de la capital, Alberto Rojo, y la que fuera concejal de Fiestas en la pasada legislatura y hoy consejera de Igualdad, Sara Simón, en el balcón principal el día del chupinazo, remitiendo a los medios a las declaraciones previas que antes de esta propuesta de reprobación ya hizo el Gobierno en un comunicado de prensa.

Preguntada sobre el proyecto de la Ciudad del Cine en el Fuerte, Ana Guarinos ha señalado que tiene solicitada desde junio una reunión con el presidente de la región, Emiliano García-Page para hablar de distintas cuestiones de interés para Guadalajara y que uno de ellos es la deuda del Fuerte de San Francisco, recordando que la Junta de Comunidades debe hacer frente a ello.

En todo caso, ha precisado que "confía y desea" que la colaboración institucional sea la nota característica del encuentro y que no se discrimine a esta ciudad ni a sus vecinos por el mero hecho de que el equipo de Gobierno este conformado por el PP y Vox. "Estoy pendiente de esa reunión y hablando se entiende la gente", ha precisado tras matizar que del proyecto de la Ciudad del Cine solo ha visto un anuncio porque en el Ayuntamiento no ha visto nada más.