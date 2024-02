Guarinos no renuncia a que Fuerte San Francisco tenga uso municipal y estudiará cómo hacer que CLM pague sus 30 millones

GUADALAJARA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha estimado que el Fuerte de San Francisco de la ciudad necesita unos 30 millones de euros de inversión para ser perfectamente rehabilitado, un dinero que tiene que venir de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; al tiempo que ha asegurado que no va a renunciar a que la infraestructura tenga uso municipal.

En una entrevista con Europa Press, ha criticado además que de momento y como alcaldesa desconoce el proyecto que el Gobierno castellanomanchego tiene pensado para este espacio. "Mientras no sepamos en qué va a consistir...", ha deslizado.

Se trata, ha dicho, "de un espacio que es de la ciudad y que tiene que utilizar la ciudad". "Todos los edificios los tendría que haber rehabilitado la Junta, pero no se ha hecho ninguna rehabilitación. La última valoración es que debería ser de 30 millones de euros. Por lo tanto, la Junta tiene una deuda de 30 millones con la ciudad de Guadalajara".

Con este escenario, ha indicado además que hay "sentencias firmes que obligan a esa inversión" al Gobierno autonómico, y si la Junta "no cumple", no descarta acciones para conseguirlo.

Hay prevista una reunión en el corto plazo "para ver en qué se ha avanzado", y si no he ha hecho, el Ayuntamiento "sí actuará y pedirá la ejecución de sentencia".

En este punto, ha insistido en que desconoce "qué es la Ciudad del Cine" que plantea la Junta en este espacio "ni en qué consistirá". "No renuncio a la biblioteca en la nave de forja, que tenía ya licencia; ni voy a renunciar a que se deje de rehabilitar ni uno sólo de los edificios. No sé si hay compatibilidad o no", ha dicho.

Así, ha criticado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se haya limitado a entregar "seis folios" explicando el proyecto al Ayuntamiento guadalajareño.

"De momento no renuncio a nada. Para que no esté de acuerdo con ese proyecto, tiene que ser bueno para la ciudad, y si no lo es, no se realizará en la ciudad", ha apuntado.