Guijarro aspira a ampliar capacidad del PSOE en futuras elecciones, toda vez que "enfrente no hay alternativa creíble"

TOLEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez, ha asegurado que, de cara a las próximas elecciones autonómicas, no solo aspira a mantener sino a ampliar la capacidad del PSOE en la región, toda vez que "no ve a nadie enfrente que pueda plantear una alternativa creíble mejor que lo que se está haciendo este momento".

"No veo proyecto alternativo por parte de ninguna formación política ni a nivel regional ni en capitales de provincia ni en los grandes municipios de la región".

De este modo se ha pronunciado Martínez Guijarro, que ha protagonizado el 'Espacio reservado' organizado por el diario digital 'Encastilla-La Mancha', preguntado por los resultados electorales del PSOE en 2023, teniendo en cuenta que ahora controla la mayoría del espectro político de la región.

En este contexto, el numero 'dos' del Gobierno regional ha defendido que la hora de decidir el voto, entre los castellanomanchegos hay un sentimiento regional que le lleva a votar a opciones "muy personificadas", en este caso en Emiliano García-Page.

Tras asegurar que los socialistas están "razonablemente satisfechos" con las encuestas, aunque no dejan de ser encuestas, ha defendido que hay que seguir trabajando cada día para poder librar 919 batallas.

FAVORABLE A QUE PAGE REPITA

Preguntado si García-Page le ha confesado su intención de volver a presentarse para presidir la Junta de Comunidades, Martínez Guijarro

ha bromeado diciendo que aún no han hablado del tema, porque "no tienen tiempo" y porque aún queda un año. Aunque ha dicho que aún no le han preguntado su opinión, ésta es "absolutamente favorable" a que repita.

"Page ha sido capaz de coger a la región en una situación complicada, la ha reordenado y superado situaciones muy difíciles", como la generada por el COVID-19, ha destacado.

Pese a decir que las elecciones se empiezan a trabajar a las 8.05 cuando cierran los colegios electorales, aunque el apretón se da en los tres meses previos a su celebración y haya "quien quiera ganarlas en ese tiempo", ha defendido que la situación de "calma política" que se da en Castilla-La Mancha es una excepción a nivel nacional, pues no hay ninguna otra región que tenga la calma institucional de la que goza esta comunidad.

"Nos preocupamos de cuidar ese clima de sosiego y de buena relación con los agentes sociales y esa tranquilidad institucional es uno de los grandes valores que cotizan al alza", ha insistido.

SI LLEGA VOX, EL DIÁLOGO SERÁ COMPLICADO

Preguntado sobre cómo podría afectar a la política castellanomanchega la entrada de Vox en el Parlamento regional, el vicepresidente regional ha admitido que con la presencia de los de Santiago Abascal el diálogo "va a ser mas complicado", pues resulta "difícil" hacerlo con gente que está en contra del propio sistema, que plantea suprimir derechos que han costado muchos años tener y que agrede dialéctica y políticamente a colectivos que todo el mundo asume con normalidad en la sociedad europea.

"El clima se puede enrarecer aunque depende mucho de las personas. Cuando llegó Cospedal se enrareció. De hecho el clima en las Cortes no ha vuelto a ser el mismo, a veces la impronta de las personas marca mucho la dinámica parlamentaria", ha lamentado.

Por último, Martínez Guijarro, preguntado sobre si el pacto de gobernabilidad entre PP y Vox en Castilla y León puede afectar a Castilla-La Mancha, ha dicho que habrá que ver la "capacidad de aguante" de Alfonso Fernández Mañueco, que no tiene nada que ver con los planteamientos de Vox.

"Aquí lo vivimos con Podemos y la actitud firme de García-Page nos permitió aguantar las puñaladas. Por ello, hay que esperar a la capacidad de aguante de Mañueco porque Vox hará envites, sino los hace sus electores dirán que es igual que el PP", ha apuntado el vicepresidente castellanomanchego, que ha terminado indicado que habrá que ver qué pasa en los próximos meses, sin perder de vista las elecciones de Andalucía, donde Vox "tiene la vista puesta".