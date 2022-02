Guijarro, sobre oferta hotelera del CNEP: "No se puede pedir apostar por Cuenca y luego algunos empresarios no lo hagan"

CUENCA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, se ha pronunciado sobre la oferta hotelera disponible en la ciudad en torno al Centro Nacional de Estudios Penitenciarios (CNEP) y sobre la llegada el próximo 7 de marzo de los primeros 450 funcionarios de prisiones, asegurando que "no se puede pedir a las administraciones que se apueste por Cuenca y, cuando se hace, algunos empresarios no apuesten por la ciudad".

Durante una rueda de prensa en Cuenca, Martínez Guijarro ha indicado que las obras en la residencia María de Molina para albergar a estos funcionarios en formación están en marcha y la fecha de finalización estarán en torno a ese 7 de marzo, fecha que "no es inconveniente porque lo más importante es que los que vengan no estén en la residencia, sino que queremos que estén en el sistema de alojamiento de la ciudad".

A este respecto, Martínez Guijarro ha indicado que ha habido "alguna sorpresa, algunas agradables y otras desagradables", porque a su juicio, "ha habido algunos empresarios que no han querido sumarse al proyecto", pidiendo que no se le tire "más de la lengua".

"No sé porque, pero no se puede estar reclamando permanentemente que se apueste por la ciudad de Cuenca y cuando alguien apuesta por la ciudad, algunos empresarios no lo hacen. Eso no puede ser", ha aseverado el número dos del Ejecutivo regional, quien ha pedido que "todo el mundo vaya en la misma dirección".

"Alguna reflexión debería hacer la agrupación de hostelería al respecto", ha subrayado, aunque ha dejado claro que "la inmensa mayoría de empresarios de la hostelería han respondido maravillosamente", por lo que habla "de algunos empresarios concretos".

PRÓXIMOS CONVENIOS DE IIPP CON UCLM

Del mismo modo, Martínez Guijarro ha indicado que Instituciones Penitenciarias está trabajando en llevar a cabo dos próximos convenios, tanto con la Universidad de Castilla-La Mancha como con la Fundación CCM, para preparar la llegada de estos estudiantes.

En el primer caso, este convenio es "de máxima prioridad" ya que la primera hornada de funcionarios va a recibir su formación en la Escuela Politécnica de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Cuenca, y sobre el antiguo colegio San Julián y su parcela, "la Fundación CCM no tiene ningún impedimento en cederla a IIPP para la puesta en marcha del CNEP", entidad con la que ya está intermediando la Junta para que se lleve a cabo la cesión del inmueble.

"Lo más urgente era suscribir el convenio con la UCLM para que esta primera promoción pudieran formarse en la ciudad a partir del día 7 de marzo", ha concluido Martínez Guijarro.