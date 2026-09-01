Gutiérrez reivindica al PSOE de Page como el "único que garantiza progreso y estabilidad a CLM" frente al "caos" del PP

El secretario de Organización del PSOE de C-LM, Sergio Gutiérrez. - PSOE

TOLEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha reivindicado este martes al PSOE de Emiliano García-Page como el "único que garantiza progreso y estabilidad a Castilla-La Mancha frente al "caos, las ocurrencias y los recortes" del PP y de su presidente regional, Paco Núñez.

"La única garantía que hay de progreso, de estabilidad, de poder gestionar ante la zozobra en Castilla-La Mancha se llama Emiliano García-Page y el PSOE de Castilla-La Mancha", ha aseverado Gutiérrez, porque "tenemos, sin ninguna duda, la mejor gestión social de España, tenemos al candidato más reconocible y creíble del país, y la posibilidad de seguir generando un proyecto de futuro".

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Gutiérrez ha destacado que, por ello, los socialistas, en el arranque del curso político, aspiran a consolidar una nueva mayoría absoluta, "una nueva mayoría social amplia en las elecciones que se producirán en mayo del año que viene".

El dirigente socialista ha remarcado cómo durante estos años de Gobierno de Page "hemos conseguido darle la vuelta como un calcetín a la realidad socioeconómica de la región" y "hoy sabemos que tenemos una comunidad autónoma que está mejor preparada en el empleo, que tiene fortalezas económicas como nunca las había tenido y que estamos avanzando día a día en políticas sociales".

"Acumulamos todos los ingredientes para poder optar a esa mayoría absoluta, esa mayoría social amplia en las elecciones de final del curso político", ha incidido Gutiérrez.

A modo de ejemplo, ha señalado también que "hemos pasado de las mayores tasas universitarias a la matrícula gratuita y de tener colegios que se cerraban a la gratuidad de la educación infantil de 2 a 3 años en toda la región", a las puertas del inicio del curso escolar, así como "hemos pasado de los cajones de la vergüenza de la dependencia de Cospedal" a liderar la gestión y las prestaciones con Page.

"En definitiva, en poco tiempo hemos dado la vuelta a una región que estaba en el cierre absoluto y en el caos con el PP", ha recordado Gutiérrez, que ha asegurado que, al mismo tiempo, "en periodos de dificultad, de crisis, de catástrofes naturales de manera constante, tenemos a un buen presidente, con capacidad de gestión, que da seguridad y da tranquilidad al frente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el conjunto de los ciudadanos".

Con todo, el secretario de Organización del PSOE regional ha afirmado que en las próximas elecciones "se trataría de elegir entre Page y el caos del PP y de Núñez, entre recortes y progreso, y entre preparación u ocurrencias".

"Castilla-La Mancha cuenta con Page, que es, no solo el líder más valorado, el más preparado y el que, sin ninguna duda, más seguridad da del conjunto de la región, es el único líder que garantiza autoestima, autonomía y progreso para una Castilla-La Mancha en expansión. Y, en definitiva, es elegir entre Page o los bulos, las mentiras, las ocurrencias y la falta de preparación del PP de Paco Núñez. Todo eso es lo que está en juego en este curso político que arranca hoy", ha expuesto.

Y ha confiado en que "podamos revalidar la gestión frente al ruido, la cercanía frente a los bulos, los avances frente a los insultos, la estabilidad frente a la radicalidad, es decir, Page frente al PP de Paco Núñez".

CRÍTICAS AL PP DE GUADALAJARA

Por otro lado, Gutiérrez ha criticado que el PP de Guadalajara esté "apoyando el trasvase interno de millones de metros cúbicos de agua que se dejarían de usar para beber, para regar o para crear empresas en Guadalajara y cedérselos a Ayuso".

A su juicio, "son pleitesías que tiene que pagar Paco Núñez para seguir siendo el candidato del PP en Castilla-La Mancha, como el trasvase del Tajo al Segura, como el trasvase del Sorbe a la Comunidad de Madrid, como la cesión del Júcar a Valencia o como la cesión del Segura a Murcia".

Asimismo, y a preguntas de los periodistas, Gutiérrez ha criticado los bulos del líder del PP regional sobre el apoyo a Ceuta y ha señalado que todos los ayuntamientos, instituciones y personas del PSOE de Castilla-La Mancha mostrarán su solidaridad, y lo harán conforme a lo que consideren que se adecúa más a la realidad de sus municipios.

"Lo que no puede ser es que una crítica a que han convocado una manifestación institucional a través del PP, que es una falta del cumplimiento de la normativa de la FEMP, esa crítica sea intentar colar el bulo de que el PSOE o que Emiliano García-Page no apoya a la ciudad de Ceuta y a los ceutíes. Algo tan burdo, algo tan bulo, solo podía salir de la boca de Paco Núñez, que es Míster Bulos", ha zanjado.