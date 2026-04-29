Habilitado un desvío a través de la CM-2117 tras el cierre de la A-3 sentido Valencia en Cervera del Llano

El accidente ha tenido lugar en la A-3 a su paso por el término municipal de Cervera del Llano. - EUROPA PRESS

CUENCA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mantenimiento de Carreteras ha informado de la apertura de un paso alternativo para el tráfico tras el cierre de la A-3 en sentido Valencia tras un accidente a la altura de Cervera del Llano. Así, desde el kilómetro 130 de la A-3 se ha habilitado un desvío hacia la CM-2117 hasta San Lorenzo de la Parrilla, enlazando con la N-420 hasta La Almarcha y enlazando de nuevo con la A-3 en el kilómetro 154.

El cierre completo de la vía se ha producido tras el vuelco de un camión trailer en el kilómetro 138 de la vía.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 19.01 horas, causando un herido, aunque aún no han trascendido datos sobre su estado.

Al lugar de los hechos se han trasladado Bomberos de Tarancón y Guardia Civil, que trabajan en las tareas para reabrir el tráfico rodado.

También ha sido activado un helicóptero medicalizado, un equipo médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico.