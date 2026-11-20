Cartel de Hakuna en Albacete - EUROPA PRESS

ALBACETE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura en Albacete, Elena Serrallé, ha anunciado que Hakuna Group Music actuará el sábado 12 de diciembre, a las 18.30 horas, en la plaza del Altozano, con entrada libre, dentro de la programación de Navidad Cultural del Ayuntamiento de Albacete.

Hakuna Group Music, formación católica, ofrecerá un concierto en el que la energía del pop-rock en directo se alternará con momentos de recogimiento y espiritualidad.

Serrallé ha destacado que el concierto será una de las novedades de esta edición y la idea es que "los jóvenes encuentren en la Navidad Cultural propuestas que sientan suyas y que quieran compartir".

Asimismo, ha señalado que con el concierto de Hakuna se incorpora "a la programación municipal una forma de vivir la música muy cercana a ellos y la llevamos a una plaza en la que pueden disfrutarla con sus amigos y sus familias", tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La concejala ha explicado que la elección de la plaza del Altozano responde a la voluntad del equipo de gobierno de aprovechar las plazas y calles de Albacete como escenarios para la cultura.

"El Altozano forma parte de la Navidad de muchos albaceteños y llevar allí un concierto como este permite que la música forme parte de la tarde de quienes acudan expresamente a escuchar al grupo y también de quienes estén paseando por el centro".

Entre los temas más populares de Hakuna figuran 'Huracán', 'Sencillamente', 'Noche' y 'La fila'. La previsión es que el grupo combine algunos de ellos con villancicos contemporáneos y canciones de su repertorio de Adviento y Navidad, en el que se incluyen títulos como 'Estrella de Oriente' y 'Pastores'.

Serrallé ha invitado a los albaceteños a acercarse a la plaza del Altozano el sábado 12 de diciembre y ha enmarcado la cita en el trabajo del Ayuntamiento por ampliar la oferta cultural durante las fiestas.