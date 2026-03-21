Hallado el cadáver calcinado de una persona en Almadén

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CIUDAD REAL, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cadáver calcinado de una persona ha sido hallado este sábado en el paraje conocido como Arroyo del Avilero de Almadén (Ciudad Real).

Según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, del hallazgo se ha dado aviso a las 10.17 horas.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local, y un médico de urgencias, que ha certificado el fallecimiento. El suceso se ha judicializado.