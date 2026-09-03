Hallan a un hombre de 77 años fallecido en una piscina en Illana (Guadalajara)

Archivo - UVI - SESCAM - Archivo

GUADALAJARA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 77 años ha sido hallado inconsciente en una piscina en el municipio guadalajareño de Illana (Guadalajara), tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha notificado a las 13.53 horas en una casa en una urbanización en la calle Río Mayor de Sotoca. Los sanitarios se han encontrado que esta persona ya había fallecido cuando han llegado al lugar de los hechos.

Además, se ha movilizado una UVI y la Guardia Civil.