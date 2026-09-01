Hallan una mujer de 90 años fallecida en el río Júcar en Cuenca

Imagen del Recreo Peral en Google Street View. - GOOGLE

CUENCA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 90 años de edad ha sido hallada fallecida este martes en el interior del río Júcar en Cuenca, concretamente a la altura de la zona del Recreo Peral.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el hallazgo se ha producido a las 9.32 horas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local, así como bomberos de Cuenca y una UVI que, tras el rescate, únicamente ha podido certificar el fallecimiento.