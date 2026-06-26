Hallan un obús de la Guerra Civil en la vía de servicio de la A-2 en Algora

Imagen de Algora en Google Maps.
Imagen de Algora en Google Maps. - GOOGLE
Europa Press Castilla-La Mancha
Actualizado: viernes, 26 junio 2026 12:49
Seguir en

   GUADALAJARA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un obús de la Guerra Civil ha sido hallado este viernes en la vía de servicio de la autovía A-2, dentro del término municipal de Algora, en la provincia de Guadalajara.

   Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el hallazgo ha tenido lugar a las 8.28 horas en el kilómetro 112 de la A-2, en sentido Barcelona.

   Tras el hallazgo, se ha dado aviso a la Guardia Civil y posteriormente a los Tedax para que se hagan cargo del artefacto.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado