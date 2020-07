Hellín celebrará este jueves una misa de campaña en la plaza de la Iglesia en memoria de los fallecidos en la pandemia

ALBACETE, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Hellín (Albacete), Ramón García, y Ricardo Magro, como representante de las parroquias de la ciudad, han presentado este martes el funeral oficial que se concelebrará este jueves 9 de julio, a las 20.00 horas, con una misa de campaña en la plaza de la Iglesia en memoria de los fallecidos por la pandemia en la ciudad.

La celebración contará con la presencia de las dos imágenes de los patronos de la ciudad, la virgen del Rosario y San Rafael, y también con la colaboración musical de la coral San Rafael, la Unión Musical Santa Cecilia y la Escuela de Música Municipal, ha informado el Consistorio en un comunicado.

García ha explicado que "desde el primer momento que los párrocos de la ciudad invitaron a colaborar al Ayuntamiento al funeral por las víctimas mostramos nuestra total predisposición ante un tema tan sensible y que vemos tan necesario".

De esta forma, el Ayuntamiento facilitará el espacio de la plaza de la Iglesia, con casi 500 sillas con su debida distancia de seguridad, toda la logística y también se han encargado las intervenciones musicales a asociaciones hellineras como son la Coral San Rafael, la Unión Musical Santa Cecilia y la Escuela Municipal.

El acto recordará "no solo a los casi 40 fallecidos por COVID o posible COVID en nuestra ciudad, sino también al resto de fallecidos por otras causas que no han podido despedir de forma íntima a los suyos, por lo que se han repartido dos invitaciones por familia".

El cura-párroco de la iglesia de la Asunción ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración y ha añadido que la misa-funeral "no será un acto exclusivamente religioso y se recordará no solo a los católicos sino también a los fallecidos de otras confesiones y no creyentes, en estos momentos tan duros de despedida que han tenido que vivir las familias durante la pandemia".

El párroco ha cifrado en cerca de cien los funerales que se han celebrado estos meses sin que hayan podido participar todos los familiares cercanos de los fallecidos. El funeral homenajeará además a todos los colectivos que han tenido que luchar y sufrir durante esta pandemia.