Henche celebra su tradicional romería de San Bartolomé con merienda popular este sábado

Cartel de la actividad. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad alcarreña de Henche se dispone a celebrar en la tarde de este sábado, 7 de abril, su tradicional romería a la ermita de San Bartolomé. Una tradición recuperada por el ayuntamiento en los últimos años.

La salida está prevista a las cinco de la tarde desde la iglesia parroquial, para terminar en la ermita, distante un par de kilómetros del casco urbano, según ha informado el propio Consistorio por nota de prensa.

Una vez en las inmediaciones de la ermita se celebrará misa y a continuación todos los romeros disfrutaran de una merienda en compañía de familiares y amigos y amenizada por una charanga, hasta caer la tarde para regresar de nuevo al pueblo.