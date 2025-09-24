Hereu se reúne con Mahle para buscar alternativas que mitiguen el impacto laboral de sus plantillas en Cuenca y Valencia

El ministro de Industria se reúne con Mahle para evaluar la situación de sus plantas de Cuenca y Valencia. - MINISTERIO

El Ministerio de Industria ya ha puesto en marcha una mesa de seguimiento para evaluar los mecanismos de acompañamiento al empleo y a la industria local

CUENCA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, junto con el Comisionado para la Reindustrialización, Jaime Peris, han mantenido este miércoles en la sede del Ministerio una reunión con la dirección internacional de la multinacional alemana Mahle, con sede en Stuttgart, para buscar alternativas que mitiguen el impacto laboral y productivo de los ajustes de plantilla anunciados el pasado jueves por la empresa, y que afectarían a sus plantas de Motilla del Palancar (Cuenca) y Paterna (Valencia).

Por parte de Mahle, han asistido al encuentro el director de Operaciones Motor & Drive Systems, Electronics, Compressors, Pumps Europe, William Fabre, y el Head of Global Electronics, Richard Bargsten, y los responsables de Recursos Humanos, Hernán Javier Torres y Silvia Bueno, a quienes el ministro Hereu ha reiterado que la prioridad del Ejecutivo es proteger tanto los puestos de trabajo como las capacidades productivas de las plantas en ambas localidades, ha informado el ministerio en nota de prensa.

También han acudido a la reunión la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, y el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Felipe Javier Carrasco.

El ministro ha señalado tanto a Mahle como a las administraciones regionales "todos los instrumentos de política industrial disponibles" para minimizar las posibles consecuencias negativas derivadas de la decisión de la empresa.

De manera paralela, el Ministerio de Industria ya ha puesto en marcha una mesa de seguimiento, en la que participarán todas las partes implicadas, con el objetivo de evaluar los mecanismos de acompañamiento al empleo y a la industria local.

El ministerio mantiene también abiertos los contactos con los sindicatos UGT y CCOO, así como con los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana, con el fin de coordinar una estrategia común de apoyo a los trabajadores que puedan verse afectados.

Por su parte, Hereu ha recordado que la futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica, actualmente en tramitación parlamentaria, dotará al país de nuevas herramientas necesarias para afrontar procesos de reestructuración empresarial como el de Mahle y favorecer alternativas industriales sostenibles.

Con estas iniciativas, el Ministerio pone el foco en tratar de evitar que la reestructuración anunciada por Mahle no se traduzca en consecuencias negativas no deseadas para el empleo y la actividad industrial en Cuenca y Valencia.