Herida una joven en Illescas tras sufrir el aplastamiento de una pierna mientras trabajaba

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TOLEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 20 años de edad ha resultado herida tras quedar aplastada una de sus piernas en una máquina mientras trabajaba en una empresa de la localidad toledana de Illescas.

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 12.13 horas de este miércoles, en un almacén situado en la calle Antropología.

En el operativo han participado médico de urgencias, Policía Local, Guardia Civil y una UVI, que ha trasladado a la accidentada al Hospital Universitario de Toledo.