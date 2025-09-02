Herida una motorista de 17 años tras salirse de la vía y chocar contra el quitamiedos en la A-42 en Toledo

TOLEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 17 años ha resultado herida tras salirse de la vía y chocar contra el quitamiedos en el kilómetro 73 de la carretera A-42 a su paso por Toledo, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso a las 16.18 horas de este martes.

Debido al accidente, la joven ha sido trasladada, en UVI, al hospital de la localidad. Efectivos de la Guardia Civil también se han desplazado hasta el lugar.