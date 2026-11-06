Herida una mujer tras una colisión entre seis turismos en la A-5 a la altura de Santa Olalla

Archivo - Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. - SESCAM - Archivo

TOLEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 55 años de edad ha resultado herida este viernes tras una colisión entre seis turismos ocurrida en la autovía A-5 a la altura de Santa Olalla, en la provincia de Toledo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 15.41 horas en el kilómetro 86,3 de la citada vía, en sentido Extremadura.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital básico, que ha trasladado a la afectada al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.