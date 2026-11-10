Herida una mujer tras sufrir una agresión con arma blanca en Cuenca

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CUENCA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 37 años de edad ha resultado herida tras ser agredida con un arma blanca en la calle Nohales del barrio de San Antón de Cuenca.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, fue la Policía Nacional la que dio el aviso de la agresión, sobre las 3.15 horas de este martes.

En un primer momento, fue atendida en el lugar de los hechos por una UVI, que posteriormente la trasladó al hospital conquense.