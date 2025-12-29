Herida con quemaduras en las manos tras el incendio en una vivienda de Puerto Lápice

Archivo - Fachada Hospital Mancha Centro. - JCCM - Archivo

CIUDAD REAL, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 84 años ha resultada herida con quemaduras en las manos y afectada por inhalación de humo tras el incendio originado en el brasero eléctrico de una vivienda unifamiliar situada en la avenida Juan Carlos I, en Puerto Lápice (Ciudad Real).

El aviso del suceso, según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press tuvo lugar sobre las 00.56 horas de este lunes.

El fuego prendió las faldillas de una mesa camilla provocando las heridas de la mujer, que fue atendida en el lugar por un médico de urgencias y trasladada hasta el hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Hasta el lugar también acudieron bomberos de Alcázar y la Guardia Civil.