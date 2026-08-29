Heridas dos menores tras colisionar su patinete con un vehículo en Tarancón

CUENCA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos menores, de 14 y 16 años de edad, han resultado heridas tras colisionar el patinete en el que se desplazaban con un turismo en la localidad conquense de Tarancón.

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el accidente tuvo lugar a las 20.45 horas de este viernes, en el parque de María Cristina, esquina con la calle Alberico Pérez del Burgo.

Las heridas fueron trasladadas en una UVI al Centro de Especialidades de Diagnóstico y Tratamiento de Tarancón, siendo la de 16 derivada posteriormente en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Cuenca. En el operativo movilizado también ha participado Policía Local.