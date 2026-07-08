Herido por arma blanca un hombre en Yuncos (Toledo)

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TOLEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años ha resultado herido este miércoles tras sufrir una agresión con arma blanca a la altura del pecho en la calle Felipe II de Yuncos (Toledo).

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se ha recibido a las 1.43 horas.

El herido fue trasladado al Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento (CEDT) de Illescas en una ambulancia de soporte vital.

Además de la ambulancia, se desplazaron hasta el lugar efectivos de la Guardia Civil.