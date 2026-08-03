Herido por arma blanca un joven de 29 años en Puertollano

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CIUDAD REAL 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 29 años de edad ha resultado herido tras ser agredido con un arma blanca en el municipio ciudadrealeño de Puertollano.

Según informa a Europa Press el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha la agresión ha tenido lugar a las 22.05 horas de este pasado domingo, en la calle Montesa.

El herido fue trasladado en una ambulancia al Hospital Santa Bárbara de la localidad, en un operativo en el que también ha participado Policía Nacional y Local.