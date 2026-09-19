Herido por arma blanca durante una reyerta en Talavera de la Reina

Archivo - Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. - SESCAM - Archivo

TOLEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años ha resultado herido por arma blanca este sábado durante una reyerta ocurrida en la calle Gregorio de los Ríos de Talavera de la Reina.

El aviso del suceso se ha recibido a las 7.21 horas, tal y como han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital que trasladó al joven al Hospital Nuestra Señora del Prado de la ciudad. También acudieron efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.