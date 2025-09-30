Un herido por arma blanca tras una reyerta en la vía pública en Talavera de la Reina

Archivo - Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera - JCCM - Archivo

TOLEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha resultado herido por arma blanca este lunes tras una reyerta ocurrida en la vía pública en la ciudad de Talavera de la Reina.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso tenía lugar a las 00.26 horas en la calle Santa Cristeta y el herido era trasladado hasta el hospital de la ciudad talaverana en una ambulancia de soporte vital básico.

Hasta el lugar se han trasladado también efectivos de la Policía Nacional.