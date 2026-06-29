Herido tras caer desde 5 metros de altura cuando trabajaba en la cubierta de una empresa de Guadalajara

Fachada del Hospital 12 de Octubre - HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

GUADALAJARA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha resultado herido este lunes tras caer desde unos cinco metros de altura, mientras operaba en la cubierta de una empresa situada en la Avenida Cristóbal Colón de Guadalajara.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 13.37 horas.

El herido ha sido trasladado en UVI al Hospital 12 de Octubre de Madrid y al lugar se ha desplazado también la Policía Nacional y la Policía Local.