Herido un conductor tras salirse de los vía cuando circulaba desde Nohales a Cuenca - POLICÍA LOCAL CUENCA

CUENCA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida tras la salida de vía de un turismo que se dirigía desde la pedanía de Nohales a la ciudad de Cuenca, según informa la Policía Local de la capital conquense a través de Instagram.

El accidente ha tenido lugar este viernes a las 8.20 horas y en el vehículo viajaba el conductor, que ha sido trasladado al hospital Virgen de la Luz de Cuenca, junto a tres perros de su propiedad, de los que se ha hecho cargo un familiar.

Además de los efectivos sanitarios y de la Policía Local, se han desplazado hasta el lugar de los hechos los bomberos de Cuenca.