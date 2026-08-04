Herido grave un trabajador de 36 años tras sufrir una caída desde una máquina en Torija

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GUADALAJARA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 36 años ha resultado herido grave tras precipitarse desde una máquina en su centro de trabajo en Torija, Guadalajara.

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar sobre las 9.31 horas en las instalaciones de la empresa, dedicada a cuestiones logísticas, en la Avenida Gran Europa del polígono industrial de la localidad.

Al lugar de los hechos se ha trasladado un equipo médico de urgencias así como una UVI móvil que ha procedido al trasladado del afectado al Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

También han acudido al aviso agentes de la Guardia Civil.