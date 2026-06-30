Herido grave un trabajador de 42 años tras caer desde 2 metros de altura cuando colocaba una chapa en Albacete

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALBACETE 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 42 años ha resultado herido grave tras caer desde 2 metros de altura cuando colocaba una chapa, por lo que ha sido trasladado al Hospital Universitario de la capital.

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha producido a las 07.16 horas en el Camino Casas Viejas, hasta donde se ha trasladado la Guardia Civil y la Policía Local.

El herido ha sido trasladado en UVI al hospital albaceteño.